Продажа монтаж установка кондиционеров и сплит-систем в Липецке.

Компания "Сплит-Система48" работает в Липецке и области. Основной деятельностью интернет магазина является продажа всех типов кондиционеров, последующий монтаж и сервисное обслуживание кондиционеров и любых сплит-систем в Липецке самых известных мировых производителей различных типов и мощностей.

Интернет магазин имеет большой опыт в продажи бытовых кондиционеров - сплит-систем, а также полупромышленных и промышленных типов.

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Как и где купить кондиционер, сплит-систему с установкой.

Чтобы купить кондиционер в Липецке с установкой в квартиру или дом, в нашем интернет-магазине, Вам достаточно подобрать подходящую модель оборудования самостоятельно или позвонить по телефону нашему менеджеру. Вы получите исчерпывающую информацию, какую модель кондиционера Вам выбрать.

Продажа сплит-систем с последующей установкой в квартиру или дом, будет произведена в удобное для Вас время. По окончанию монтажа и всех работ будет оформлен ваш экземпляр договора и приходный кассовый ордер.

Купить кондиционер, сплит-систему в Липецке.

Купить сплит-систему в интернет магазине "Сплит-Система48" это не только гарантия на оборудование в 3 года, но и на инсталляцию в один год. Мы несем полную ответственность по всем обязательствам в договоре, который будет заключен с Вами.

Мощность холодильного агрегата, а так же форма исполнения, подбирается от площади охлаждаемого помещения и тепловой нагрузки. И, если дизайн покупатель выбирает по своему вкусу и предпочтениям, то с выбором производительности необходимо проконсультироваться со специалистами нашей компании или воспользоваться калькулятором On-Line. Мы поможем Вам определиться с выбором, купить и установить кондиционеры в Липецке именно те, который подходят вам.

В настоящее время, почти все продающиеся модели работают в четырех режимах работы: охлаждение или обогрев помещения, осушение помещения и вентиляция.

Цены на кондиционеры в Липецке складываются из-за бренда, формы исполнения, качества отделки корпуса, применяемых комплектующих и дополнительных функций, которые может предложить изготовитель кондиционера.



Виды климатической техники, которые мы продаем:

Бытовые системы из двух блоков, предназначенные для эксплуатации в городских квартирах.

из двух блоков, предназначенные для эксплуатации в городских квартирах. Мульти компоновка с несколькими внутренними блоками. Подходят для офисов, общественных учреждений, заводских корпусов.

с несколькими внутренними блоками. Подходят для офисов, общественных учреждений, заводских корпусов. Кассетные подходят для просторных залов, встраиваются в интерьер комнат с подвесными потолками.

подходят для просторных залов, встраиваются в интерьер комнат с подвесными потолками. Напольно-потолочные модификации предпочтительны для помещений, вытянутых по длине. Обладают большей производительностью, чем бытовые модели.

модификации предпочтительны для помещений, вытянутых по длине. Обладают большей производительностью, чем бытовые модели. Колонные с внутренним блоком, который устанавливается на полу. Подходят для эксплуатации в больших общественных помещениях (ресторанах, концертных залах, холлах отелей) в случае невозможности монтажа на потолок или стену.

с внутренним блоком, который устанавливается на полу. Подходят для эксплуатации в больших общественных помещениях (ресторанах, концертных залах, холлах отелей) в случае невозможности монтажа на потолок или стену. Канальные со скрытым расположением внутренних блоков, подачей и забором воздуха через оборудованные воздуховоды.

Мы выполняем монтаж систем любого типа.

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Менеджеры нашего интернет магазина окажут вам помощь при заказе кондиционера, подберут необходимую модель кондиционера, учтут особенности дизайна вашего интерьера и габаритов помещения, расскажут о достоинствах и недостатках моделей различных фирм-производителей, рассчитают стоимость сплит-системы и цену последующего монтажа и ответят на остальные возможные ваши вопросы.

Рады видеть вас в качестве наших клиентов интернет магазина "Сплит-Система48" !