Продажа монтаж установка кондиционеров и сплит-систем в Липецке.

Продажа, монтаж и сервисное обслуживание кондиционеров в Липецке и Липецкой области
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Компания "Сплит-Система48" работает в Липецке и области. Основной деятельностью интернет магазина является продажа всех типов кондиционеров, последующий монтаж и сервисное обслуживание кондиционеров и любых сплит-систем в Липецке самых известных мировых производителей различных типов и мощностей.
Интернет магазин имеет большой опыт в продажи бытовых кондиционеров - сплит-систем, а также полупромышленных и промышленных типов.
Чтобы купить кондиционер в Липецке с установкой в квартиру или дом, в нашем интернет-магазине, Вам достаточно подобрать подходящую модель оборудования самостоятельно или позвонить по телефону нашему менеджеру. Вы получите исчерпывающую информацию, какую модель кондиционера Вам выбрать.
Продажа сплит-систем с последующей установкой в квартиру или дом, будет произведена в удобное для Вас время. По окончанию монтажа и всех работ будет оформлен ваш экземпляр договора и приходный кассовый ордер.
Купить кондиционер, сплит-систему в Липецке.
Купить сплит-систему в интернет магазине "Сплит-Система48" это не только гарантия на оборудование в 3 года, но и на инсталляцию в один год. Мы несем полную ответственность по всем обязательствам в договоре, который будет заключен с Вами.
Мощность холодильного агрегата, а так же форма исполнения, подбирается от площади охлаждаемого помещения и тепловой нагрузки. И, если дизайн покупатель выбирает по своему вкусу и предпочтениям, то с выбором производительности необходимо проконсультироваться со специалистами нашей компании или воспользоваться калькулятором On-Line. Мы поможем Вам определиться с выбором, купить и установить кондиционеры в Липецке именно те, который подходят вам.
В настоящее время, почти все продающиеся модели работают в четырех режимах работы: охлаждение или обогрев помещения, осушение помещения и вентиляция.
Виды климатической техники, которые мы продаем:
Мы выполняем монтаж систем любого типа.
Рады видеть вас в качестве наших клиентов интернет магазина "Сплит-Система48" !
Для создания оптимального микроклимата в жилых квартирах, общественных и промышленных помещениях любого крупного города необходимы кондиционеры. Объединение "Сплит-Система48" производит монтаж кондиционеров в Липецке и везде по области, а также продажу, ремонт, заправку фреоном, обслуживание.
Непосредственное назначение сплит-системы – создание в комнате комфортной температуры, обеспечение полноценной циркуляции воздуха, поддержание оптимальной влажности. Для этого существуют обязательные функции любого устройства:
обогрев комнаты; осушение воздуха; охлаждение; вентиляция.
Сплит-системы оснащаются несколькими режимами работами и различными дополнительными опциями. Мощность, производительность, функционал зависят от конкретной модели.
1. Мы на рынке больше семи лет. Имеем хорошую репутацию, несем ответственность за выполненные работы.
2. Выполняем заказы в любом районе г. Липецка и везде по области, а монтаж кондиционеров осуществляется на основании официального договора.
3. В вашем распоряжении монтажники с профессиональным опытом свыше пяти лет. Мы производим монтаж качественно и быстро (от полутора часов). Используем только новое оборудование, соответствующее ГОСТ и ISO.
4. У нас прозрачная смета: все этапы установки, необходимость дополнительных комплектующих согласуются с заказчиком заранее.
5. Доступные цены, при большой сумме заказа – скидки. Поможем выбрать самый экономичный вариант монтажа.
6. Мы проводим работы по установке кондиционеров и штроблению стен, прокладке коммуникаций, навешиванию внешнего и внутреннего блоков без повреждения интерьера. Вы получите систему, выполненную «под ключ», и вам не придется после этого принимать дополнительные меры для ремонта комнаты.
7. Прокладываем коммуникации в стенах и подвесных потолках, как в процессе внутреннего ремонта, так и после завершения. Используем удобный для заказчиков сценарий «в два этапа»: прокладка коммуникаций – во время ремонта, навешивание блоков – после окончания.
8. Производим установку с помощью профессионального оборудования и промышленного пылесоса. Низкий уровень шума, отсутствие строительной пыли.
9. Возможен нестандартный монтаж: большая длина коммуникаций, привлечение дополнительной техники и специалистов (автовышка, альпинистская бригада), другие вспомогательные средства. Для нас не существует «неудобных» объектов и недоступных мест.
10. Устанавливаем кондиционеры, приобретенные у нас, в других магазинах города, в том числе оборудование бывшее в эксплуатации. Установим технику вам качественно и в сжатые сроки.
11. Мы подскажем вам удачный вариант размещения климатического оборудования с учетом планировки и целевого назначения комнат. При покупке сплит-системы у нас посоветуем самую подходящую модель по соотношению цена/функционал. Консультации предоставляются бесплатно.
12. Оплата осуществляется по факту установки и тестирования исправной работы устройства во всех режимах в присутствии клиента.
13. Предоставляем гарантию на оборудование из нашего магазина и проведенные монтажные работы.
14. Осуществляем доставку приобретенной у нас техники.
15. Осуществляем ремонт, заправку хладагентом, сервисное обслуживание климатического оборудования.
16. В обязательном порядке проводим инструктаж по эксплуатации устройства и уходу за ним. При соблюдении простых правил ухода климатическая техника прослужит много лет.
Демонтаж старого климатического оборудования.
Удлинение коммуникаций.
Установка декоративного короба.
Устройство дополнительных дренажных отверстий.
Монтаж помпы и насоса.
Устройство защитного козырька и антивандальной системы наружного блока.
Монтаж зимнего комплекта.
Другие работы для оптимизации системы с учетом особенностей объекта.
Стоимость установки климатического оборудования – от пяти тысяч (зависит от конкретной устанавливаемой системы).
Наращивание коммуникаций свыше 5 метров, услуги промышленных альпинистов или автовышки, дополнительные опции оцениваются отдельно.
Мы принимаем заявки ежедневно, 9ºº-21ºº. Заказ можно сформировать по e-mail или контактному телефону. Консультант выезжает на место по договоренности, установка производится в подходящее клиенту время.